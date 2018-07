Marcelinho Carioca volta aos campos pelo América-SP

S. J. DO RIO PRETO - Após flertar com a política e ser suplente como deputado federal, Marcelinho Carioca desistiu da aposentadoria, anunciada em 2009. O jogador de 41 anos recém completados, acertou contrato com o América, de São José do Rio Preto. O veterano vai disputar o Campeonato Paulista da Série A-2 pelo time do interior com a camisa que marcou sua trajetória, a número 7.

Com preparo físico longe do ideal e o peso da idade, Marcelinho já avisou que não deve disputar tantas partidas em sequência. "Estou com meu abdome em dia, vamos tentar. Os jogadores estão me olhando, acho que pensando como vai ser. Temos jogadores de alto nível e futebol não é brincadeira, preciso estar bem", afirmou o veterano meia, que vai dividir a função de armador com a de gestor do time, fora de campo.