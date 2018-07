Marcelo afirma que Cruzeiro perdeu chance de vencer

SÃO PAULO - O técnico Marcelo Oliveira não escondeu a sua insatisfação com o desempenho do Cruzeiro no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, na noite de sábado, no Estádio do Canindé, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o time cometeu muitos erros e desperdiçou uma boa oportunidade de vencer.

"Estamos levando um ponto em um jogo que poderíamos levar três. Nós erramos muito tecnicamente e quando nós acertamos as jogadas nós chegamos para fazer o gol e perdemos pelo menos três oportunidades claríssimas de definir o jogo", afirmou.

Para Marcelo, o Cruzeiro errou passes em excesso diante de um adversário que marca muito bem, o que dificultou a criação de chances de gol. "A Portuguesa joga com cinco jogadores no meio, que recompõe muito rápido. É um time que marca muito para depois jogar. Além disso, os nossos erros de passe em jogadas de contra ataque também dificultaram bastante o nosso desempenho. Faltou um maior capricho técnico a nossa equipe", destacou.

O empate de sábado deixou o Cruzeiro com nove pontos somados em seis rodadas, na quinta colocação no Campeonato Brasileiro. O time, porém, pode ser ultrapassado neste domingo por até quatro equipes.

Agora, porém, o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, às 21h50, o Cruzeiro vai receber o Atlético Goianiense, no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase.