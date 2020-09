Marcelo Benevenuto acredita que Botafogo poderia ter vencido: 'Só faltou o gol'

De olho na vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo, mais uma vez, atuou com várias modificações e empatou sem gols contra o Santos, neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o zagueiro Marcelo Benevenuto, o time merecia a vitória.

"Pelo o que nosso time apresentou, com certeza merecia a vitória. Fomos muito bem e acho que só faltou mesmo o gol. Não deu hoje (domingo), mas vamos agora focar no próximo jogo que será importante para o clube. Temos que fazer um bom jogo e tentar uma vaga", afirmou o zagueiro se referindo ao clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil.

Leia Também Pandemia faz premiação milionária da Copa do Brasil ser ainda mais valorizada

Este jogo no estádio de São Januário vai valer uma vaga nas oitavas de final da competição. No primeiro confronto, na última quarta-feira, no Engenhão, o Botafogo venceu por 1 a 0 e agora na volta pode até empatar para garantir a classificação e faturar o prêmio da CBF de R$ 2,6 milhões. O Vasco precisa vencer por dois ou mais gols ou ganhar por um de diferença para levar a definição aos pênaltis.

As voltas dos meias Honda e Bruno Nazário são dadas como certas. O japonês ficou no banco de reservas e entrou na parte final do empate contra o Santos, mas Nazário nem foi relacionado porque já disputou 25 jogos nesta temporada.