Marcelo Bielsa assina por dois anos com o Olympique de Marselha

MARSELHA - O técnico argentino Marcelo Bielsa assinou nesta terça-feira contrato com o Olympique de Marselha, formalizando acordo que já tinha sido anunciado no começo do mês. O site do clube francês informou que o vínculo com o treinador é válido por dois anos, sendo que o trabalho dele se inicia, de fato, no dia 16 de junho - por isso, ainda não deu entrevistas no novo emprego.

Depois de uma temporada para se esquecer, o time de Marselha demitiu Elie Baup em dezembro. Jose Anigo assumiu interinamente o cargo, mas o Olympique perdeu todos os seis jogos da fase de grupos na Liga dos Campeões e também não conseguiu uma vaga para o principal torneio europeu na próxima temporada, ficando apenas na sexta posição do Campeonato Francês.

Bielsa ficou famoso como técnico por comandar a seleção argentina entre 1998 e 2004 e também ganhou o apelido de "Louco" por montar equipes extremamente ofensivas. Agora, ele volta à Europa depois de comandar o Atlético Bilbao, clube que deixou em 2013. No final do ano passado, o Palmeiras tentou contratar o argentino antes de renovar com o já demitido Gilson Kleina, mas não teve sucesso na ocasião.