Marcelo Boeck defende pênalti e garante empate do líder Fortaleza com o Vila Nova

Com uma grande atuação do goleiro Marcelo Boeck, que inclusive defendeu um pênalti, o Fortaleza segurou o empate sem gols com o Vila Nova nesta terça-feira à noite, no estádio Serra Dourada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time cearense se mantém líder e invicto com 23 pontos, cinco na frente do vice-líder CSA, com 18. O time goiano tem 14 pontos, em sétimo lugar.

O primeiro tempo foi muito equilibrado. Embora os dois times tivessem tentado o ataque, não chegaram em condições de abrir o placar. Mas a movimentação em campo agradou a torcida. O Fortaleza deu duas boas pontadas no início, uma delas com Dodô finalizando forte. O Vila também chegou, mas em chutes de longe e neutralizados pelo goleiro Marcelo Boeck.

O segundo tempo, porém, foi bem diferente. O Vila Nova impôs sua força ofensiva, criando boas chances para buscar o gol da vitória. Aos 19 minutos, Alan Mineiro deu uma arrancada e chutou forte. A bola passou entre as mãos do goleiro, mas tocou nas redes pelo lado de fora.

Aos 23 minutos, foi a vez de Felipe Silva descer em velocidade e, na dividida com Ligger, cair na grande área. O árbitro paulista Vinícius Furlan anotou a penalidade máxima, sob os protestos dos cearenses. No minuto seguinte, Alan Mineiro cobrou, mas não acertou o canto, deixando que Marcelo Boeck rebatesse. Em seguida, a defesa aliviou.

Fora de campo, o técnico Rogério Ceni foi desabafar, protestou com aplausos irônicos para o quarto árbitro e acabou expulso. Enquanto isso, dentro de campo, Marcelo garantiu o empate. Aos 37 minutos, fez grande defesa num chute de Ramon, e aos 41, espalmou o chute forte de Moacir pelo alto.

No próximo fim de semana, pela décima rodada, o Vila Nova vai pegar o Guarani, sábado, às 16h30, em Campinas. O Fortaleza também vai atuar fora, no mesmo dia e horário, diante do São Bento na cidade paulista de Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA-GO 0 X 0 FORTALEZA

VILA NOVA-GO - Matheus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Wellington Reis, Moacir, Alan Mineiro (Alex Henrique) e Mateus Anderson; Vinícius Leite (Juninho) e Felipe Silva (Ramon). Técnico: Hemerson Maria.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Ligger, Diego Jussani e Bruno Melo; Derley, Jean Patrick (Felipe), Edinho (Leonan) e Dodô (Minho); Marlon e Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Wesley Matos, Wellington Reis, Vinícius Leite e Felipe Silva (Vila Nova); Dodô, Jean Patrick, Ligger, Derley e Matheus Inácio (Fortaleza).

RENDA - R$ 44.595,00.

PÚBLICO - 2.840 pagantes (3.635 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).