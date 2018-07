Marcelo Cabo é demitido do Figueirense após derrota para o Vila Nova

Marcelo Cabo não é mais técnico do Figueirense. Ele não resistiu à derrota para o Vila Nova-GO, por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e acabou demitido do cargo. Ele foi comunicado oficialmente sobre a sua demissão depois do jogo.

O Figueirense iniciou a Série B sendo tratado como um dos candidatos ao acesso, chegou a vencer seus dois primeiros jogos, mas acabou caindo de produção e se afundando na zona de rebaixamento. Tanto que já é a segunda vez que muda de técnico durante esta edição da competição. Antes de Marcelo Cabo, Márcio Goiano era o comandante.

Marcelo Cabo, que começou o Brasileirão pelo Atlético-GO, fez dez jogos dirigindo a equipe catarinense, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Deixou o time na 18.ª colocação, com 16 pontos, a quatro do Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A expectativa é a de que um novo nome seja anunciado no início da próxima semana. Até a definição, o time será comandado pelo auxiliar Gugu. Nomes como de Alexandre Gallo, ex-Vitória, e Mazola Junior, ex-CRB, são os mais cotados.

O próximo compromisso do Figueirense vai ser diante do Juventude, em partida marcada na próxima terça-feira, às 19h15, novamente no Orlando Scarpelli, pela 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno da Série B.