Marcelo Cabo tem duas dúvidas para definir o Guarani para jogo contra o Oeste

Não bastasse o momento delicado que o Guarani vive no Campeonato Brasileiro da Série B - uma vitória nos últimos 13 jogos -, o técnico Marcelo Cabo pode ficar sem dois jogadores importantes para o difícil confronto deste sábado contra o Oeste, às 16h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 28.ª rodada.

+ TABELA - Confira a classificação da Série B

Apesar dos exames de imagem não constatarem nenhuma lesão muscular, o meia Bruno Nazário foi poupado do treinamento desta quarta-feira e será mais bem avaliado pelo departamento médico, assim como o atacante Bruno Mendes, que ainda não está totalmente recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Por outro lado, Marcelo Cabo vai ter a volta do atacante Rafael Silva, que cumpriu suspensão automática no empate sem gols com o Criciúma. O lateral-esquerdo Salomão também está à disposição, mas Kevin deve ser mantido entre os titulares.

"O Oeste está vindo de uma sequência muito boa. Nós sabemos da qualidade do time e temos que fazer o nosso melhor para conseguir um bom resultado. Pela situação que estamos, não podemos pensar em derrota ou empate. Temos que entrar para vencer", comentou o volante Dener.

Ainda sem vencer sob o comando de Marcelo Cabo - duas derrotas e três empates -, o Guarani caiu para a 12.ª colocação, com 34 pontos. De candidato ao acesso no primeiro turno, agora corre contra o rebaixamento à Série C.