Marcelo celebra nova vitória do Cruzeiro nos EUA

Apesar do resultado, o Cruzeiro saiu atrás na partida e precisou correr atrás do placar. Os gols de Ricardo Goulart, Alisson e Everton Ribeiro fizeram a equipe ir para o intervalo com vantagem de 3 a 1. Marcelo Moreno ampliou logo no início do segundo tempo, o América chegou a assustar ao marcar dois gols seguidos, mas Willian deu tranquilidade e garantiu a vitória.

O técnico Marcelo Oliveira elogiou o desempenho da equipe e só reclamou do gol levado no início da partida. "Vou cobrar o gol relâmpago no início de jogo, a gente precisa estar atento a isso, porque um descuido desse pode mudar um rumo de uma partida. Mas achei que o time reagiu bem, não se desesperou e encaixou bem a marcação. O time deles jogava com três zagueiros, o que nos deu problema, mas depois entendemos como eles estavam jogando e passamos a marcar mais."

Como tem feito nos EUA, Marcelo Oliveira aproveitou para rodar bastante o elenco e escalou a equipe com: Fábio; Ceará (Alex), Manoel, Léo e Egídio (Samudio); Henrique (Willian Farias), Lucas Silva (Nilton), Everton Ribeiro (Tinga), Ricardo Goulart (Marlone) e Alisson (Willian); Marcelo Moreno (Marquinhos).

O treinador chegou ao centésimo jogo pelo Cruzeiro, com aproveitamento de 74,33%, e celebrou a marca. "Isso é fruto de um trabalho em conjunto com a diretoria sempre atenta, sempre próxima, com a comissão técnica que veio comigo e com aqueles profissionais que já estavam no clube. Tivemos os jogadores entendendo o recado e buscando trabalhar com alegria e muito comprometimento, mas temos uma longa caminhada no Campeonato Brasileiro."