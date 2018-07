Marcelo celebra vantagem cruzeirense, mas freia euforia

"Resultado expressivo em um jogo chave, porque é um concorrente direto. O Botafogo tem uma bela equipe muito bem estruturada pelo Oswaldo de Oliveira e por isso que a gente teve dificuldade. Foi um jogo de quem quer buscar coisas maiores, com todos os dois times atacando e buscando o gol o tempo todo, mas conseguimos uma vitória difícil que nos fortalece muito para nossa caminhada", disse.

A vitória de quarta foi a oitava consecutiva do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e deixou o time em situação confortável na liderança da competição, com 49 pontos. Mas Marcelo descarta qualquer empolgação no elenco e já pensa no próximo compromisso, o jogo de domingo com o Corinthians, no Pacaembu, pela 23ª rodada do torneio nacional.

"Temos que celebrar e saber que houve uma entrega total no jogo. Abrimos um pouco mais para o segundo, o terceiro e o quarto e esse é o caminho, mas não dá para empolgar tanto. Dá para ter a confiança e o fortalecimento necessário para seguirmos em frente", afirmou Marcelo.