Marcelo celebra vitória após 'melhor começo' do Cruzeiro no ano Foram precisos apenas 10 minutos para que o Cruzeiro abrisse 2 a 0 diante do Palmeiras no último domingo, no Pacaembu, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, a equipe até sofreu um gol, mas soube suportar a forte pressão do adversário para vencer por 2 a 1 e seguir tranquila na liderança da tabela. Para o técnico Marcelo Oliveira, foi justamente este forte início cruzeirense que definiu o resultado.