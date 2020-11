Marcelo Chamusca busca a primeira vitória no comando do Fortaleza

Com uma derrota e um empate desde que foi contratado para o lugar de Rogério Ceni, o técnico Marcelo Chamusca busca sua primeira vitória no comando do Fortaleza neste domingo, contra o Botafogo, às 18h15, no Engenhão, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O momento do Fortaleza não é nada bom. Nas últimas cinco rodadas, foram quatro derrotas e um empate. O jejum de vitórias fez o time despencar na tabela de classificação e se aproximar da zona de rebaixamento, com 25 pontos.

Em relação à formação que empatou sem gols com o Vasco, no Rio, na última quinta-feira, em partida atrasada da 16.ª rodada, Marcelo Chamusca deve fazer algumas mudanças, principalmente se Yuri César e Osvaldo ficarem à disposição.

Os dois atacantes completam no sábado os dez dias de isolamento após testarem positivo para a covid-19 e serão avaliados. As outras dúvidas da comissão técnica são o zagueiro Roger Carvalho e o volante Gabriel Dias, que estão no departamento médico.

Marcelo Chamusca sabe, porém, que não vai ter os zagueiros Paulão, com coronavírus, e Quintero, lesionado. O lateral-esquerdo Bruno Melo vinha atuando improvisado, mas pode ser que o treinador promova a estreia de Wanderson, recém-contratado junto ao Bahia.

No meio-campo, o volante Felipe volta de suspensão no lugar de Ronald, enquanto João Paulo, contratado no início da semana junto à Ponte Preta, pode ser a novidade no lugar de Marlon, já que vinha atuando normalmente na Série B.