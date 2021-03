Marcelo Chamusca comemora atuação em vitória do Botafogo e elogia estreantes

Marcelo Chamusca conquistou a sua primeira vitória no comando do Botafogo neste domingo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Resende, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O treinador comemorou a atuação depois de ter estreado na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com um empate sem gols diante do Boavista.

"Gostei muito da postura da equipe, com um primeiro tempo de muita intensidade e várias oportunidades criadas. Hoje a diferença em relação ao primeiro jogo foi o melhor acabamento das jogadas que construímos. Merecemos o resultado", afirmou o treinador.

A partida deste domingo marcou algumas estreias pelo Botafogo. O lateral-direito Jonathan, o volante Pedro Castro e o atacante Ronald foram elogiados por Marcelo Chamusca.

"O Jonathan foi muito bem, muito equilibrado e fiquei muito satisfeito. Pedro Castro deu ao time uma capacidade maior de organização, deixou o Bruno Nazário mais próximo ao Matheus Babi. O Ronald fez boas jogadas e deu a assistência para o primeiro gol", destacou.

O treinador ainda explicou a saída de Ronald. De acordo com ele, o atacante sentiu uma contusão no final do primeiro tempo e foi preservado para o jogo desta quarta-feira contra o Moto Club, em São Luís, pela primeira fase da Copa do Brasil.