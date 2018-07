Marcelo Cirino e Canteros dão susto e deixam treino do Flamengo com dores Dois sustos acabaram marcando o treinamento desta terça-feira do Flamengo no CT Ninho do Urubu, na sequência da preparação do time para o clássico com o Vasco, no próximo domingo. O atacante Marcelo Cirino e o volante Canteros deixaram a atividade com dores.