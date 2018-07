Marcelo cobra equilíbrio do Cruzeiro em semifinal

"O Cruzeiro precisa ser um time bem equilibrado na semifinal, ofensiva e defensivamente. Teremos vários jogadores de volta e esperamos o Cruzeiro mais uma vez muito forte, em busca da vaga na final", afirmou.

No domingo, com um time misto, o Cruzeiro venceu o Tupi por 2 a 0, em Juiz de Fora. O triunfo foi facilitado pelo gol marcado pelo atacante Dagoberto aos cinco minutos do primeiro tempo, mas Marcelo avaliou que o time oscilou no seu último jogo na fase de classificação do Campeonato Mineiro.

"Poderíamos ter tido uma vitória mais tranquila. Fizemos um gol logo no início, mas não soubemos aproveitar muito bem isso. Erramos muitos passes, teríamos de ter um pouco mais de tranquilidade para jogar. Mas o importante é que finalizamos essa primeira fase bem, com vitória e atingimos o primeiro objetivo. Agora é trabalhar bem, para chegarmos fortes no primeiro jogo da semifinal", disse.

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não terá o atacante Borges, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vinicius Araújo é o favorito para substituir um dos artilheiros do torneio, mas Marcelo ressaltou que ainda vai avaliar as opções do seu elenco antes de tomar uma decisão.

"Temos o Anselmo (Ramon), temos o Vinícius (Araújo) para esse primeiro jogo, depois ele (Borges) retorna normalmente. Futebol hoje é assim, todo mundo corre muito, se motiva muito contra o Cruzeiro, talvez o único time invicto no Brasil. Vamos trabalhar firmes na semana e sabemos que vai ser um jogo complicado", declarou.