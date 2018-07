Marcelo comanda treino e faz mistério sobre escalação do Atlético-MG para domingo

Dois dias depois da suada classificação às quartas de final da Copa do Brasil diante da Ponte Preta, o técnico Marcelo Oliveira comandou treinamento na Cidade do Galo nesta sexta-feira. Com apenas os reservas em campo, enquanto os titulares faziam atividades físicas na academia, o treinador fez mistério sobre a escalação que vai encarar o Internacional domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

As principais dúvidas são por causa dos retornos de lesionados. Cazares ainda não tem 100% de suas condições físicas, mas deve retomar a titularidade na vaga do suspenso Otero, mesmo que ainda não possa atuar por 90 minutos.

"A gente vai definir o time amanhã, depois do treinamento. Temos algumas opções, não tenho dúvida, mas tenho boas opções. A opção do Cazares é ótima, ele vem entrando, não sei se aguentaria jogar o tempo todo, mas já está melhor que alguns dias atrás. Temos que lembrar sempre que ele ficou parado mais de dois meses", explicou Marcelo.

Outro que provavelmente retomará a titularidade após se recuperar de contusão é o volante Leandro Donizete, que deve ocupar a vaga de Júnior Urso. No ataque, outra dúvida. Lucas Pratto deve brigar por um lugar com Clayton, mas até o antes intocável Fred pode perder a posição.

"Também tem essa outra situação do Fred. Em algum momento, vou ter que definir o titular, não quero ficar um jogo um e no outro jogo o outro, mas essa situação nos faz pensar e estudar com mais carinho, pelo fato do Fred não jogar a Copa do Brasil", comentou o técnico atleticano.

Ainda em recuperação de problemas físicos, o meia Maicosuel e o atacante Luan correram em volta do campo nesta sexta, mas não estão à disposição. Marcelo Oliveira definirá a escalação do Atlético-MG na atividade deste sábado pela manhã, às 10 horas.