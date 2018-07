Marcelo comemora mais uma oportunidade no desfalcado Flamengo O zagueiro Marcelo deve ter mais uma oportunidade entre os titulares do Flamengo no próximo compromisso do time no Campeonato Carioca. Sem os defensores Samir, contundido, e Bressan, na seleção brasileira olímpica, o técnico Vanderlei Luxemburgo escalou Marcelo contra o Bangu na última rodada, ficou satisfeito com o desempenho do atleta e vai mantê-lo no time.