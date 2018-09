Marcelo comemora vantagem do Flu, mas diz: 'Eles podem ganhar lá'

O Fluminense saiu de Quito, e seus 2.850 metros de altitude, com uma grande vantagem. O time carioca derrotou o Deportivo Cuenca por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Casa Blanca, e encaminhou sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Marcelo Oliveira comemorou o resultado, mas avisou que ainda não está nada definido.

"A vantagem que conseguimos foi muito boa, mas não definitiva. Da mesma forma que ganhamos aqui, o Cuenca pode ganhar lá também. Nos dá confiança, mas temos que nos preparar bem, fazer nossa vez de mandante, com muitos torcedores, e conseguir a vaga", disse o treinador.

A vitória por 2 a 0 coloca o Fluminense em situação favorável para o duelo de volta, marcado para 4 de outubro, às 19h30, no Maracanã. A equipe de Marcelo Oliveira pode perder por até um gol de diferença que avançará às quartas de final.

"Levamos um bom resultado para o Maracanã. Viemos preparados para todas as dificuldades. Sabíamos que não seria fácil jogar contra o Cuenca e também pela função da altitude. Mas conseguimos encaixar nossa estratégia, mesmo com a dificuldade que o Cuenca nos trouxe no segundo tempo. Os jogadores sentiram a altitude no fim, mas lutaram muito para conquistar esta vantagem", comentou o treinador.

O Fluminense agora volta a focar no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será diante da Chapecoense na segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, pela 26.ª rodada.