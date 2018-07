Marcelo confirma Atlético-MG sem mudanças e leva Fábio Santos para o banco

A novidade do Atlético Mineiro no clássico regional com o América Mineiro, no próximo domingo, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, estará no banco de reservas. Nesta sexta-feira, o técnico Marcelo Oliveira confirmou que o lateral-esquerdo Fábio Santos, recém-contratado, vai ser relacionado para o confronto.

"Eles dependem só da parte física. O Ronaldo ficou parado mais tempo, o Fábio, nesse momento, tem um ritmo melhor, então, vou levar o Fábio como opção e o Ronaldo vai ficar para a próxima semana", disse o treinador atleticano, avisando que o outro reforço que chegou ao clube nos últimos dias, o zagueiro Ronaldo, ainda não será aproveitado.

Embora conte com Fábio Santos, Marcelo Oliveira adiantou que não pretende fazer alterações na escalação do Atlético-MG, pois ficou satisfeito com o rendimento do time na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na última quarta-feira. Assim, nem vai repetir o revezamento entre os volantes, como vinha realizando em partidas recentes.

"O pensamento é esse. Não havendo nenhum tipo de problema, vamos repetir o time. Fiquei muito satisfeito, embora a gente tenha relaxado na marcação no final do primeiro tempo, mas, no jogo como um todo, o time teve ótimo comportamento", afirmou o treinador.

Com isso, o Atlético-MG vai entrar em campo com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Cazares; Clayton, Fred e Robinho. Já Fábio Santos ficará no banco de reservas. "Acho que encaixou bem essa formação e vou repetir se não tiver problema", completou o comandante atleticano.

Embora venha embalado por duas vitórias consecutivas, o Atlético-MG ainda está longe dos primeiros colocados do Brasileirão, ocupando o 12º lugar, com 13 pontos. Por isso, Marcelo destacou a importância de o time ampliar a sequência de triunfos e superar o América-MG neste domingo.

"É um processo de recuperação na verdade, infelizmente, porque perdemos pontos preciosos, e a gente precisa retomar o caminho das vitórias. Essas duas vitórias recentes fortalecem muito porque o time, além de ganhar, teve bom comportamento, foi equilibrado e assim a gente espera que seja também no clássico, um jogo extremamente difícil pela tradição. É um jogo de mando do adversário, então, pela situação na tabela, uma vitória seria fundamental para a sequência", comentou.