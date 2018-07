Marcelo confirma Charles e tem duas dúvidas para escalar o Cruzeiro

Charles ficará com a vaga do volante Willian Farias, que foi poupado dos últimos treinamentos do Cruzeiro - além disso, Willians, considerado titular, acabou de se recuperar de lesão e deve ficar como opção no banco de reservas.

Mas se Charles está confirmado, Marcelo Oliveira ainda tem duas dúvidas. Além de Willian Farias, o zagueiro Léo e o atacante Marquinhos foram poupados do coletivo desta sexta-feira, sendo substituídos por Manoel e Judivan. O treinador, porém, vai aguardar avaliação do departamento médico para definir se Léo e Marquinhos poderão entrar em campo.

Sem eles, o time titular do Cruzeiro teve a seguinte formação no coletivo desta sexta: Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Mena; Charles, Henrique, Judivan e De Arrascaeta; Alisson e Leandro Damião. Já os reservas treinaram com Rafael; Fabiano, Grolli, Alex e Gilson; Willians, Eurico, Marcos Vinícius e Joel; Willian e Henrique Dourado.

Classificado antecipadamente às semifinais do Campeonato Mineiro, com 24 pontos, o Cruzeiro entrará em campo neste domingo precisando de uma vitória para assegurar o primeiro lugar sem depender de outros resultados.