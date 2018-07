Marcelo confirma Cruzeiro com Dedé e Everton Ribeiro

Além da volta de Dedé, o técnico Marcelo Oliveira confirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, a escalação de Everton Ribeiro no meio-campo. O craque do último Brasileirão foi poupado no time de quinta-feira, mas está à disposição para jogar no sábado.

"O time é exatamente o mesmo que treinou ontem (quinta), com a volta do Dedé, que se recondicionou e está pronto. Teremos o Marquinhos (no ataque) pela esquerda. O Everton Ribeiro não havia treinado na quinta, apenas porque estava cansado", contou Marcelo Oliveira.

O treinador deixou claro que Dedé é titular do time e que só não vinha jogando por conta da forma física, uma vez que se recuperava de uma lesão no joelho. "É convicção e um pouco de coerência. O Dedé foi titular durante todo o ano, é um jogador importante que se contundiu, retornou e está bem. O Léo vinha jogando antes do Manoel chegar e teve pouquíssimas situações de falha, muito pelo contrário, jogando bem em todas as partidas."

Com isso, o Cruzeiro deve ser escalado com: Fábio; Ceará, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Marquinhos e Marcelo Moreno. Neilton, contratado na intertemporada, fica pela primeira vez no banco de reservas, onde terá a companhia de Dagoberto.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS NO CRUZEIRO:

GOLEIROS - Fábio e Rafael;

LATERAIS - Ceará, Mayke, Egídio e Samudio;

ZAGUEIROS - Dedé, Léo e Manoel;

VOLANTES - Eurico, Henrique, Lucas Silva, Tinga e Willian Farias;

MEIAS - Everton Ribeiro, Marlone e Ricardo Goulart;

ATACANTES - Dagoberto, Marcelo Moreno, Marquinhos e Neilton.