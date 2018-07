Marcelo confirma Cruzeiro com Luan e Ricardo Goulart

SÃO PAULO - O técnico Marcelo Oliveira comandou nesta sexta-feira um treinamento no CT do Palmeiras, na capital paulista, e confirmou a escalação do Cruzeiro para o jogo com o São Paulo, neste sábado, no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Como esperado, o meia Ricardo Goulart e o atacante Luan serão titulares.

Luan volta ao ataque após cumprir suspensão automática, enquanto Ricardo Goulart ocupa a vaga que vinha sendo do meia Diego Souza, negociado com o Metalist Kharkiv, da Ucrânia. Já Lucca, que foi titular no triunfo do último domingo sobre o Náutico, ficará no banco de reservas.

Na atividade, o time titular do Cruzeiro teve a seguinte formação: Fábio; Mayke, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Luan e Vinícius Araújo. Essa é a escalação que vai começar o duelo com o São Paulo.

Marcelo aproveitou o treinamento para trabalhar jogadas de bola parada. "Essa foi uma das finalidades do treinamento, trabalhar um pouco essa bola parada defensiva, que o São Paulo é muito bom, e estimular ainda mais e fortalecer a nossa (bola parada) ofensiva, que tem saído gols em quase todos os jogos", disse.

Para Marcelo, o Cruzeiro pode definir a partida em lances de bola parada em razão das qualidades dos seus jogadores. "É uma arma forte no futebol atual, porque o futebol é muito físico e sai muitas faltas. Temos bons batedores, o Souza, o Luan, o próprio Everton Ribeiro, e jogadores que podem decidir quando forem ao ataque", afirmou.