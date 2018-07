Marcelo confirma que repetirá escalação do Cruzeiro no clássico

Sem fazer mistério, o técnico Marcelo Oliveira já confirmou a escalação do Cruzeiro para o clássico com o rival Atlético, domingo, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A formação será a mesma que iniciou o empate por 0 a 0 com o Huracán, terça-feira, pela Copa Libertadores.

"O time vai jogar com Fábio; Mayke, Leo, Paulo André e Mena; Willians e Henrique; Marquinhos, De Arrascaeta e Willian; Leandro Damião", disse o treinador, nesta sexta-feira, confirmando que optou por deixar o meia Alisson entre os reservas.

Marcelo negou que o clássico tenha um favorito. Nesse início de ano, o Cruzeiro passou por reformulação no elenco, enquanto o Atlético sofre com as várias lesões no seu elenco.

"Não tem favorito, as forças se igualam, porque é uma motivação a mais. A realidade dos times é que o Cruzeiro está sendo remontado. Precisamos melhorar no capricho da última jogada, na inspiração. Atlético vinha de bom momento, teve jogadores lesionados, o que quebrou um pouco esse ritmo", afirmou.

O treinador destacou que um triunfo será importante para a afirmação do time, ainda mais que o Atlético está com uma invencibilidade de oito jogos diante do Cruzeiro. "Vencer o clássico é importante por confiança maior e para torcedor, mostra que time está evoluindo. Estamos devendo em relação aos clássicos do ano passado. No Mineiro, dois empates nos deram o título invicto", comentou.