Marcelo Cordeiro diz querer continuar na Portuguesa

Marcelo Cordeiro chegou ao Canindé no inicio de 2011 após boa passagem no Botafogo. Antes de desembarcar na Portuguesa, ainda vestiu as camisas de Internacional e Botafogo de Ribeirão Preto.

A Portuguesa estreia no Campeonato Paulista da Série A2 no dia 23 de janeiro, quando visita o Monte Azul. Por enquanto, a diretoria não confirmou reforços, mas espera uma lista do técnico Péricles Chamusca, recém-contratado para o lugar de Geninho.