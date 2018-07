Marcelo Cordeiro fala em tom de despedida no Botafogo

"Estava aguardando posição do Botafogo para que eu pudesse decidir o meu futuro, mas até agora não houve contato e o que estou sabendo é apenas pela imprensa. Como não me contataram, acredito que eu não devo permanecer no Botafogo", disse o jogador, em entrevista à Rádio Brasil.

"Eles têm o poder de decidir se querem ficar com o atleta ou não. Fui eleito o melhor lateral do Campeonato Carioca. É claro que esperava permanecer, até porque é dito por todos que uma das posições mais carentes no futebol brasileiro é a lateral esquerda" comentou.