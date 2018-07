Marcelo Cordeiro promete Botafogo lutador contra Grêmio

"Vamos lá jogar contra eles em busca do nosso objetivo e esperamos a volta dos contundidos. Pedimos a torcida para ajudar. Mesmo com as dificuldades, vamos lá brigar até o fim. Contamos com apoio e pensamento positivo, vamos fazer de tudo para vencer e sair com uma vaga na Libertadores", afirmou.

Marcelo Cordeiro admitiu que o Botafogo teve atuação apagada, mas exaltou a conquista dos três pontos. Autor do terceiro gol da equipe carioca na partida, o lateral-esquerdo destacou o desempenho de jogadores que iniciaram a partida no banco de reservas, como Alex.

"Valeu pelos três pontos. Vínhamos de um resultado e de uma atuação ruim. Joel conversou conosco sobre as dificuldades e falou que teríamos que vencer. Tomamos um certo sufoco, mas o mais importante é que os jogadores que entraram depois também foram bem. Alex sofreu o pênalti, dou os parabéns a ele, e pude fazer o gol", disse.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 59 pontos e está em quinto lugar no Brasileirão. A equipe carioca está um ponto atrás do Grêmio, que será seu adversário na rodada final do Brasileirão em confronto que valerá uma vaga na próxima Libertadores se o Goiás não faturar o título da Copa Sul-Americana.