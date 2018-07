Marcelo critica árbitro e diz não temer demissão no Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira responsabilizou o árbitro Heber Roberto Lopes pela eliminação do Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro, sacramentada com a derrota por 2 a 1 para o Atlético, domingo, no Mineirão. De acordo com o treinador, o juiz deveria ter expulsado o zagueiro atleticano Edcarlos, que acertou o rosto do atacante Leandro Damião ao tentar cortar uma jogada em que nem foi assinalada a falta.