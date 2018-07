Marcelo dá folga de 3 dias e aprova início no Cruzeiro O elenco do Cruzeiro vai ter três dias de folga no carnaval. Após o treinamento da manhã desta sexta-feira, o técnico Marcelo Oliveira liberou o grupo de jogadores, que só voltará a se apresentar na terça-feira. Satisfeito com as vitórias sobre Atlético Mineiro e América de Teófilo Otoni, ambas pelo Campeonato Mineiro, o treinador aprovou o início do seu trabalho no clube.