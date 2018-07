Marcelo de Lima Henrique apitará a final da Copa do Brasil

A CBF realizou no começo da tarde desta segunda-feira o sorteio do quinteto de arbitragem para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O escolhido para apitar Atlético-MG x Cruzeiro, nesta quarta, no Independência, em Belo Horizonte, foi o carioca Marcelo de Lima Henrique, que faz parte do quadro da Fifa.

Curiosamente, Marcelo de Lima Henrique foi o árbitro do último clássico mineiro. No dia 21 de setembro, ele apitou na vitória do Atlético-MG sobre o Cruzeiro, por 3 a 2, no Mineirão, pelo segundo turno do Brasileirão. Agora, volta a trabalhar num jogo entre os dois rivais, dessa vez na decisão da Copa do Brasil.

No sorteio, também foram definidos Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e Rodrigo Henrique Correa (RJ) como os dois auxiliares de Marcelo de Lima Henrique no jogo de quarta-feira. Enquanto isso, Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa/RJ) e Raphael Claus (SP) serão os assistentes adicionais, que ficam na linha de fundo.

A arbitragem do segundo jogo da final da Copa do Brasil ainda não foi definida pela CBF. Depois do clássico desta quarta-feira, Atlético-MG e Cruzeiro voltarão a se encontrar apenas no dia 26 de novembro, quando definem o título no Mineirão, também em Belo Horizonte.