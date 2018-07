Marcelo define o Palmeiras com Leandro Almeida para domingo

O técnico Marcelo Oliveira definiu nesta sexta o time do Palmeiras para encarar o Atlético-PR, domingo, às 11 horas, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Sem mistérios, o treinador confirmou o retorno do zagueiro Leandro Almeida, após ele cumprir suspensão diante do Vasco.

Antes do coletivo, os jogadores fizeram um rápido trabalho de finalizações e cruzamentos. Egídio participou da atividade e depois a comissão técnica resolveu poupá-lo do coletivo, mas o jogador não será problema para o jogo de domingo. Assim como Victor Ramos, que na quinta-feira não treinou por causa de uma indisposição estomacal.

Nesta sexta, Marcelo Oliveira comandou um trabalho tático em que os titulares atacavam e os reservas tentavam sair jogando e tinham de passar do meio-de-campo. Os dois times treinaram sem goleiros. A formação titular desenhada tinha: Lucas, Victor Ramos, Leandro Almeida e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Rafael Marques, Robinho e Dudu; Leandro Pereira. Será esta a equipe que enfrentará o Atlético-PR, com a presença de Fernando Prass no gol e de Egídio na lateral esquerda. Não há mais ingressos à venda para a partida.

Já o time reserva tinha Lucas Taylor, Jackson, Nathan e Mouche; Andrei, Amaral, Kelvin, Cleiton Xavier e Cristaldo; Barrios. João Pedro e João Paulo continuaram fazendo tratamento por causa de problemas físicos. Allione e Alecsandro participaram dos treinos de finalização e depois foram para outro gramado fazer trabalho especial, já que ambos estão em fase final de recuperação e devem, em breve, ficar à disposição de Marcelo Oliveira.

Após o tático, os atletas ainda aproveitaram os minutos finais da atividade para treinar cobranças de pênaltis e faltas.