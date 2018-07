Marcelo destaca franqueza de Ancelotti no Real Madrid

Falar o que se pensa geralmente cria polêmicas no mundo da bola. No caso do Real Madrid, porém, isto não se aplica. Na opinião do lateral-esquerdo Marcelo, a honestidade do técnico Carlo Ancelotti faz com que ele e os demais jogadores merengues rendam mais em campo.

"Ancelotti nos deixa aproveitar as partidas e também improvisar. Sabe que temos muita confiança. Fazemos tudo por ele, porque nos ajuda e também pelo que nos diz em cada jogo. É uma pessoa muito tranquila, que fala tudo na cara, e isso é chave no futebol", destacou o brasileiro, em entrevista no Real Madrid.

A humildade do comandante, mesmo com currículo tão vencedor – incluindo três títulos de Liga dos Campeões, três nacionais e um Mundial de Clubes – é exaltada pelo lateral. "Isso nos passa vontade de fazer tudo para voltar a ganhar com ele", comentou, relembrando a conquista da décima Liga dos Campeões do Real, obtida sob a batuta de Ancelotti, na temporada passada.

O time madrilenho é o atual líder do Campeonato Espanhol, dois ponto à frente do Barcelona, e tem 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, já classificado para a fase de mata-mata com duas rodadas de antecedência. Apesar disso, o discurso de Marcelo é cauteloso.

"Estamos muito bem e nos ajudando muito dentro de campo. Mas para que isso continue, temos de continuar trabalhando, defendendo e marcando gols. Nosso objetivo é ganhar tudo. Porém, para isso, temos de trabalhar."

VONTADE DE AJUDAR

Marcelo defende que o sacrifício defensivo o qual os colegas de ataque Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Isco, James Rodríguez e Gareth Bale se submetem incita os demais a se esforçarem mais. "A vontade de ajudar o companheiro nos fortalece." Em relação a Cristiano Ronaldo, eleito melhor jogador do mundo na última eleição realizada pela Fifa, em 2013, o lateral é só elogios. "Jogar com ele é muito fácil. Sabe onde tem de colocar a bola e faz isso perfeitamente. Ajuda a equipe na defesa e na frente dá assistências e passes maravilhosos."