Marcelo destaca títulos de Zidane no Real como vantagem sobre Mourinho no clube

O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, enfatizou em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o número de títulos conquistados por Zinedine Zidane no clube merengue como diferencial entre ele e o português José Mourinho, atual treinador do Manchester United e rival na final da Supercopa da Europa entre os dois times, marcada para esta terça, às 15h45 (horário de Brasília), em Skopje, na Macedônia - o português também comandou o Real Madrid entre as temporadas de 2010 e 2013.

"Existe uma diferença entre o Real Madrid de Mourinho e o de Zidane. Eu não sei exatamente qual, mas claro que há uma diferença. Fui jogador dos dois. Mourinho é um grande treinador, nós lutamos por títulos com ele e também com Zidane, todos viram isso. Nós ganhamos inúmeros títulos com ele (Zidane)", analisou o lateral brasileiro.

Marcelo, um dos mais experientes jogadores no atual elenco do Real Madrid - ele está há dez anos no clube -, lembrou que as duas equipes já se enfrentaram neste ano, em um torneio preparatório para a próxima temporada, mas enfatizou a importância do confronto desta terça-feira e projetou um jogo equilibrado.

"Estamos realmente ansiosos para o jogo. Os adversários são um grande time com quem jogamos na pré-temporada. Mas a pré-temporada é exatamente isso. Neste momento, (o jogo) é mais importante. Vamos lutar muito e defender o nosso escudo até o fim", finalizou Marcelo.