Marcelo diz que Brasil caiu 'de cabeça erguida' e avalia: 'Estamos perto do hexa'

Passados dois dias da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o lateral Marcelo utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a campanha da seleção, que viu o sonho do hexacampeonato terminar na sexta-feira, com a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em Kazan.

"É de cabeça erguida que a gente sai dessa copa! Tentamos, lutamos, brigamos, tivemos lesões, recuperamos, jogamos com dor, e assim vai... Fizemos de tudo para chegar o mais longe possível! A vida nos proporciona coisas maravilhosas, mas às vezes nos deixa triste por não conseguirmos alguns objetivos. Agora, seguimos juntos em busca de outros objetivos e sonhos! Isso é o futebol, que para muita gente é só um jogo!", escreveu em sua página no Instagram.

Marcelo foi um dos personagens do Brasil nesta Copa. Depois de ser destaque nas partidas contra Suíça e Costa Rica, se lesionou no início do duelo com a Sérvia e só retornou nas quartas, contra a Bélgica, quando não foi bem. E, apesar de ainda lamentar a eliminação, o lateral considerou que o trabalho foi bem feito e que o País está próximo de seu sexto título mundial.

"Esse sonho foi adiado, mas tenho muita confiança de que o Brasil está muito perto de conquistar esse título novamente! Vamos que vamos, vida que segue! Viramos a página, pegamos as coisas boas e levamos para a próxima convocação! Já já tem seleção outra vez! Vamos que vamos!", apontou.

O jogador ainda fez questão de agradecer o apoio de sua família e dos torcedores. "Agradeço à minha família por sempre estar ao meu lado, em todos os momentos, e agradeço a todos os brasileiros que nos deram força e torceram de verdade. Tenho muito orgulho de ser brasileiro e representar meu País!", encerrou.