Marcelo diz que 'prestigiará' Anselmo Ramon no Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira ainda trabalha para definir a formação do setor ofensivo do Cruzeiro e o seu esquema tático, mas um jogador não deixa o time titular. O atacante Anselmo Ramon começou jogando nas três partidas da equipe no Campeonato Mineiro, fez um gol e deve ser mantido para o jogo contra o Tombense, neste sábado, pelo treinador, que revelou ter total confiança no jogador.