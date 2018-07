Marcelo diz que Real não pensa em espetáculo contra Barcelona

MADRID - O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, um dos destaques do Real Madrid nesta temporada, afirmou nesta terça-feira que a sua equipe não pensa em ganhar partidas, seja por qual competição for, com espetáculo, como muitos falam que acontece com o Barcelona, rival desta quarta, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

"Eu prefiro ganhar e não jogar bem. Temos que tentar fazer essa duas coisas, mas ganhar é muito mais importante. Se conseguirmos vencer com espetáculo é fenomenal, mas prefiro ganhar", disse Marcelo, durante a entrevista coletiva oficial da véspera de qualquer partida da Liga dos Campeões.

Com a mesma opinião do técnico português José Mourinho, que esteve ao seu lado durante a entrevista no Santiago Bernabéu, o lateral brasileiro ressaltou que não tem como apontar um favorito para o confronto entre Real Madrid e Barcelona. "A história não diz nada se há algum favorito em partidas assim. São duelos muito duros e bonitos de jogar. Não há favorito mesmo", afirmou.

Marcelo, que admitiu ter melhorado o seu desempenho defensivo em campo, terminou dizendo como todos no Real Madrid estão encarando a partida desta quarta contra o Barcelona. "Mourinho nos motiva a disputar cada jogo como se fosse uma final. É assim que entraremos em campo. No clube, somos todos uma família. Todos nos ajudamos para sermos mais fortes", completou.