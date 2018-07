Marcelo diz que vacilo provocou eliminação do Cruzeiro

RIO - O técnico Marcelo Oliveira lamentou a eliminação do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil, definida com a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na noite de quarta-feira, no Maracanã. Ele reconheceu que o time atuou acuado em alguns momentos, mas avaliou que a equipe se defendeu bem e sofreu o gol apenas por causa de um vacilo no final do duelo.

"No primeiro tempo começamos bem, depois o time errou muito tecnicamente e acabou um pouco acuado no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo nos impôs um ritmo muito forte, que nos dificultou a marcação, embora o Flamengo não tenha tido oportunidades claras. Estávamos bem atrás, porém no afã de sair para uma jogada de ataque, nós levamos o contra-ataque e acabamos levando o gol", comentou.

Marcelo, porém, ressaltou que a queda na Copa do Brasil não pode atrapalhar o desempenho do time na sequência do Campeonato Brasileiro. "Temos que melhorar e conversar sobre o que aconteceu, mas temos um campeonato em que somos primeiros e precisamos preparar o espírito para domingo, para fazermos um grande jogo", disse.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro agora vai tentar esquecer a eliminação na Copa do Brasil e voltará a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Vasco, às 18h30, no Mineirão, pela 17ª rodada.