Marcelo diz que vai 'até a morte' com o Real Madrid

O brasileiro Marcelo enalteceu nesta sexta-feira o seu carinho pelo Real Madrid. Contratado do Fluminense em 2007, o jovem lateral de 22 anos garantiu que vai "até a morte" com a equipe, além de reforçar seu desejo de permanecer por muitos anos em Madri.

"Com esta equipe eu vou até a morte, treino sempre forte e jogo o meu máximo para seguir aqui, com a possibilidade de auxiliar o treinador (José Mourinho) e meus companheiros", afirmou o lateral-esquerdo, feliz com o seu momento no Real Madrid.

Apesar de satisfeito, Marcelo garantiu que ainda tem uma série de objetivos a conquistar. E um de seus principais desejos é se firmar na seleção de Mano Menezes. "Quero ganhar mais títulos pelo Real Madrid, conquistar a Liga dos Campeões e chegar na seleção brasileira. Ainda quero muitas coisas e preciso trabalhar duro", completou o brasileiro.