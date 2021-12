Marcelo, do Real Madrid, afirma em entrevista que tem interesse em investir em clubes brasileiros

Na esteira do movimento feito por Ronaldo de investir R$ 400 milhões no Cruzeiro, o lateral-esquerdo Marcelo também se mostra interessado em seguir pelo mesmo caminho. Em entrevista ao portal TNT Sports Brasil, o jogador do Real Madrid, que desde 2017 investe em clubes de futebol e pretende aumentar o seu portfólio com um time europeu em 2022, vê com bons olhos a tendência das equipes brasileiras adotarem o modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol) de gestão e não descarta investir em um clube nacional no futuro.

"Com a SAF, os investidores começaram a enxergar o mercado de futebol brasileiro de uma outra maneira. Esse modelo permite que os clubes se estruturem melhor e passem a ter uma gestão eficiente, transparente e profissional. Ou seja, agora eles também têm a oportunidade de liquidarem suas dívidas", afirmou Marcelo. "Assim como já acontece no futebol europeu, vamos poder trabalhar com os clubes brasileiros através de uma abordagem empresarial", completou o lateral.

Aos 34 anos, Marcelo já adquiriu dois clubes de futebol: o Azuriz, uma equipe brasileira que tem um trabalho focado na formação de atletas; e o Mafra, clube da segunda divisão de Portugal. O projeto do lateral consiste em fazer uma conexão de mercado entre as duas equipes e fazê-las trabalharem de forma cooperada. A ideia, em linhas gerais, é que uma forme o jogador e a outra o leve para Europa em busca de vitrine e valorização.

Para realizar esses investimentimentos, Marcelo é representado pela "Doze", uma holding que o lateral pretende inaugurar em 2022 e que engloba outras empresas, incluíndo os clubes Azuriz e Mafra. "Abaixo dela estão algumas empresas, como a Doze Football, relacionada à gestão de carreira de atletas profissionais, Doze Media, focada em entretenimento, e Academy 12, uma escola e metodologia de ensino para jovens jogadores", explicou Marcelo.

As pretensões do jogador do Real Madrid, clube com o qual tem vínculo até junho do ano que vem, é dar um passo para a frente nos negócios e investir em um clube europeu de maior torcida e tradição. "Nossa ideia é que esse novo clube seja complementar aos que já possuímos, de maneira que um jogador formado no Azuriz e adquirido pelo Mafra, depois possa ser comprado por esse clube flagship", disse Marcelo na entrevista.

Investir em um time de massa faz o lateral olhar com carinho para o Brasil, onde clubes se inclinam cada vez mais para adotar o modelo SAF de gestão. De acordo com o jogador, agremiações que possuem uma torcida engajada, que costuma lotar o estádio e que carrega uma história de peso no cenário do futebol nacional são "excelentes oportunidades para um bom trabalho de marca". "Com isso é possível fortalecer a percepção da marca, além de aumentar o valor de mercado da instituição" disse o jogador.

O atleta garante que levar a vida como atleta e empresário ao mesmo tempo é algo que se complementam: "andam e se fortalecem juntos". E ele reforça ainda que cotribuir com o futebol, tanto dentro quanto fora dos gramados, sempre foi seu objetivo. "Sigo focado em minha carreira como atleta profissional e tenho ao mesmo tempo a estrutura da Doze representando todos os meus interesses alinhados às frentes de negócio que levam meu nome hoje", concluiu.