Marcelo e Di Maria treinam com jovens do Real Madrid Convocado pelo técnico Mano Menezes para o amistoso do dia 28, contra a Bósnia, o lateral-esquerdo Marcelo participou nesta terça-feira de um jogo-treino entre o time B e o time C do Real Madrid. O argentino Di Maria também participou da atividade no centro de treinamento do clube madrilenho.