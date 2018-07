Marcelo e Jajá treinam entre os titulares e devem atuar no Flamengo

Marcelo ocupou a vaga de César Martins na defesa, enquanto Jajá foi escalado no lugar de Canteros. Com isso, cresce a chance de eles serem titulares na despedida do Flamengo do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Palmeiras, no Maracanã.

"Queremos terminar o ano da melhor maneira, com vitória. Não conseguimos o G4, mas agora é refletir no que precisamos melhorar para 2016. Fico feliz pelas oportunidades que tive e espero corresponder ainda mais na próxima temporada", comentou o meia Jajá.

Outra novidade do treino foi a presença do goleiro Paulo Victor, que havia sido desfalque na quarta por conta de dores musculares. Desta vez, foi Emerson quem ficou de fora, justamente pelo desgaste muscular. Mas o atacante não deve ser problema para o fim de semana.

Quem segue como dúvida é Paolo Guerrero, que sofreu uma contusão no tornozelo e voltou a ficar de fora da atividade. Com isso, o Flamengo deve ter no domingo: Paulo Victor; Pará, Marcelo, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Jajá, Alan Patrick e Gabriel; Sheik e Kayke (Guerrero).