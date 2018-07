Marcelo e Modric têm lesões confirmadas e desfalcam o Real

O Real Madrid terá que lidar com novas baixas para as próximas partidas. Nesta segunda-feira, o clube revelou através de seu site oficial que o lateral-esquerdo Marcelo e o meio-campista Luka Modric sofreram lesões na vitória de sábado sobre o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, e serão desfalques para o técnico Zinedine Zidane.

Marcelo foi substituído logo aos 26 minutos do primeiro tempo do confronto do fim de semana. Após ser submetido a exames, o jogador brasileiro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da perna esquerda.

Já Modric sofreu a contusão na segunda etapa diante do Málaga e precisou deixar o gramado aos 34 minutos. O croata sentiu dores na perna direita, e os exames realizados nesta segunda-feira mostraram uma sobrecarga no músculo adutor.

Como costuma proceder, o Real não divulgou previsão de retorno para nenhum dos dois jogadores. A tendência, no entanto, é que a lesão de Modric, mais simples, o afaste por cerca de apenas uma semana, enquanto Marcelo deve ficar fora de ação por pelo menos um mês.

Os dois jogadores são desfalques certos para o confronto diante do Celta de Vigo nesta quarta-feira, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Rei - o Real caiu na ida, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1. Marcelo, por sua vez, pode perder até o jogo de ida contra o Napoli nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro.

Principal nome do Real, Cristiano Ronaldo também queixou-se de dores no pé direito, mas não deve ser problema para Zidane. Vale lembrar que o time madrilenho não conta desde o ano passado com o galês Gareth Bale, que continua se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito.