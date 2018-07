Marcelo elogia atuação do Cruzeiro em goleada nos EUA O técnico Marcelo Oliveira ficou satisfeito com a atuação do Cruzeiro no primeiro amistoso da equipe na intertemporada nos Estados Unidos. Na noite de domingo, o time mineiro não teve dificuldades para golear o Fort Lauderdale Strikers por 4 a 0, no Lockhart Stadium, na Flórida, com gols de Luan, Bruno Rodrigo, Anselmo Ramon e Martinuccio.