Marcelo elogia Cruzeiro 'brilhante' após goleada

"Encaminhamos a nossa classificação e de forma contundente combinamos bem o resultado com a produção em campo. Foi uma tarde brilhante de todos os atletas. Um jogo de muita inspirações dos jogadores criativos da equipe e por isso conseguimos uma vitória com méritos", analisou.

A goleada sobre o Villa Nova confirmou o excelente momento do Cruzeiro. O time, ainda invicto na temporada, tem o melhor ataque do Campeonato Mineiro, com 35 gols marcados, e a defesa menos vazada, com apenas nove gols sofridos. Marcelo, porém, ressaltou que o time não pode se acomodar e ainda precisa evoluir.

"Estamos em um grande clube, com uma bela estrutura e temos um elenco que escolhemos seletivamente, por isso, precisamos incutir sonhos importantes e objetivos grandes. Estamos no caminho certo, mas vamos sempre estar preocupados com a nossa evolução para seguirmos em busca do título", disse.

O Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Resende-RJ, em Volta Redonda, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo de volta com o Villa Nova será apenas no dia 8 de maio, no Mineirão. O time pode perder por até quatro gols de diferença que se garante na decisão do Campeonato Mineiro.