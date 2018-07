Marcelo elogia eficiência do Cruzeiro na vitória sobre a URT

O técnico Marcelo Oliveira reconheceu que o Cruzeiro não teve grande atuação na vitória por 2 a 0 sobre a URT, domingo, em Patos de Minas, pela décima rodada do Campeonato Mineiro, mas não deixou de fazer elogios ao time. Ele destacou a boa atuação do sistema defensivo e a mudança de postura da equipe na etapa final, quando marcou os seus dois gols.

"Achei que no primeiro tempo do jogo tivemos muitos problemas defensivos, taticamente o Fábio não trabalhou. Nós tivemos um bom volume de jogo em três ou quatro jogadas e na hora de finalizar ou de passar a bola nós nos desentendemos no fim da jogada. Precisávamos no segundo tempo de um pouco mais de rapidez na saída de bola e um pouco mais de movimentação", declarou.

Marcelo avaliou que a partida se tornou mais fácil para o Cruzeiro após o primeiro gol, logo no início do segundo tempo, marcado por Marquinhos. E o treinador ressaltou a eficiência do seu time, que definiu a vitória nas oportunidades que surgiram.

"Depois do nosso primeiro gol as coisas melhoraram, o adversário se abriu um pouco mais, tivemos bons contra-ataques, mas nos descuidamos em duas situações com o Júnior Paraíba, onde o Fábio fez duas defesas importantes. Mas o saldo final foi muito bom, é difícil jogar aqui contra um adversário que precisava muito do resultado. Foi uma vitória da eficiência", finalizou.

Com 24 pontos, o Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro e já está classificado às semifinais. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Tombense no Mineirão, na rodada final da primeira fase do torneio estadual.