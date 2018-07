Marcelo elogia momento do líder Cruzeiro, mas pondera

O Cruzeiro voltou a ter uma grande exibição no Campeonato Brasileiro ao golear o Figueirense por 5 a 0, no último sábado, 26, no Mineirão. Foi mais um grande jogo do atual campeão, que dá cada vez mais mostras de que também desponta como grande favorito para o título da atual edição da competição. O momento agrada o técnico Marcelo Oliveira, que, no entanto, faz questão de manter os pés no chão.

"Estamos pensando em um time que está indo muito bem, tem números bons, mas um caminho difícil. Vamos enfrentar adversários difíceis, jogos difíceis e precisamos saber disso. Quando as coisas estão mal, não podemos nos abater tanto, e quando estão bem, não é momento de euforia. Temos que fazer uma semana melhor que a última e jogar bem o próximo jogo, que é o mais importante", disse.

O próximo jogo citado pelo treinador será diante do Botafogo, sábado que vem, no Maracanã. Marcelo Oliveira sabe que uma nova vitória, que seria a quinta consecutiva no Brasileirão, será importante também para manter o bom aproveitamento da equipe fora de casa, algo considerado fundamental por ele.

"Temos aproveitamento alto em casa, só um empate até agora. Fora de casa vamos bem também, está ótimo até então. Mas, como disse, temos que mirar o objetivo maior, olhar para frente sem se preocupar com o adversário. O próximo jogo é sempre o mais importante nos pontos corridos, então agora é pensar no Botafogo", avaliou.

Apesar do grande momento cruzeirense, Marcelo ainda não quer saber de falar de título. "O campeonato vai ser muito difícil, temos concorrentes diretos que se prepararam. A gente acredita e prega sempre que a força é da união e do trabalho. O clube tem tradição, estrutura, e isso possibilita estar mais perto da vitória. Mas isso tem que ser um exercício diário."