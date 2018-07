Marcelo elogia time do Cruzeiro em nova vitória nos EUA

No duelo deste terça, Lucas Silva abriu o placar para o Cruzeiro aos 28 minutos do primeiro tempo. Depois, o brasileiro Paulinho empatou para o Miami Dade aos 12 da etapa final, na qual Egídio garantiu o triunfo dos visitantes aos 28.

"Tivemos algumas dificuldades no início do jogo até os primeiros 25 minutos por causa da grama sintética. A bola quicava muito no campo duro e o time do Cruzeiro joga com a bola no chão. Além disso, o adversário em relação ao jogo passado se organizou melhor, estava muito empolgado, marcou forte e dificultou para a gente. O proveito maior do amistoso foi no sentido físico, movimentação e ver o nível de concentração dos jogadores", disse o treinador, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube brasileiro.

Marcelo Oliveira também elogiou a atuação individual de alguns dos seus jogadores da equipe que teve a seguinte formação: Fábio; Mayke (Ceará), Manoel, Léo e Egídio (Samudio); Henrique (Wilian Farias), Lucas Silva (Tinga), Everton Ribeiro (Marquinhos) e Ricardo Goulart (Willian); Alisson (Marlone) e Marcelo Moreno (Júlio Baptista). Desta forma, o treinador aproveitou para fazer oito alterações durante o amistoso.

"Gostei do Manoel mais uma vez, o Alisson pela esquerda muito bem ajudando na marcação, saindo com velocidade e vamos agora partir para confrontos mais importantes, procurar treinar bastante também para voltar com ritmo alto em condição de seguir bem no Brasileiro", destacou o comandante, se referindo aos duelos diante dos mexicanos Tigres e Chivas, respectivamente nos dias 3 e 6 de julho, em Houston e El Paso.