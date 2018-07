Marcelo exalta 2º tempo do Cruzeiro em 'jogo decisivo' no Brasileirão

O técnico Marcelo Oliveira enalteceu a mudança de atitude do Cruzeiro no jogo no qual a equipe venceu o Santos por 1 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, graças a um gol marcado por Ricardo Goulart aos 7 minutos do segundo tempo. A evolução apresentada pela equipe na etapa final foi ressaltada pelo comandante, que criticou o desempenho do time mineiro na primeira metade do confronto.

"Não dava para continuar daquela forma, nos tivemos antes do primeiro tempo uma preleção, até com muita vibração, mas entramos dispersos, deixando a boa equipe do Santos tocar a bola com muita criatividade e principalmente não conseguimos jogar, permitimos muitos contra-ataques e chutamos apenas uma vez a gol. No segundo tempo era necessário modificar, principalmente porque nós estávamos buscando o resultado a todo custo já que construímos essa vantagem e não podíamos deixar fugir, depois de um jogo decisivo como foi este contra o Santos", disse o treinador, em entrevista coletiva.

O triunfo deixou o Cruzeiro com 70 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo tem 66, mas disputou uma partida a mais do que a equipe mineira. Com isso, os cruzeirenses terão a chance de voltar a abrir sete pontos de vantagem sobre os são-paulinos na quinta-feira, quando terão pela frente o Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada da competição, na qual o time tricolor empatou por 1 a 1 com o Inter no Morumbi, em confronto antecipado, realizado na semana passada.

"Felizmente o time reagiu bem no segundo tempo, fizemos um jogo bem melhor, tivemos as melhores oportunidades. O Santos até chegou, mas estava bem marcado, dificilmente chegava com clareza as chances. O Cruzeiro lutou mais pelas bolas e foi uma vitória fundamental para a caminhada (até o título)", completou Marcelo Oliveira.

Autor do gol da vitória do Cruzeiro, Ricardo Goulart também exaltou o peso que o resultado teve para o time nesta reta final do Brasileirão. "A equipe toda está de parabéns, sabíamos da dificuldade que seria a partida. No primeiro tempo a equipe suportou a pressão do Santos e apostamos que uma hora a chance ia acontecer. Fizemos um grande jogo e demos um grande passo, vamos descansar e focar no Grêmio", disse.