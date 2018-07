Marcelo exalta atuação de jovens na vitória do Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira destacou a participação decisiva de jovens formados nas divisões de base do Cruzeiro na vitória por 4 a 2 sobre a Chapecoense, sábado, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Alisson, que entrou no intervalo, fez um gol na partida, enquanto o lateral-direito Mayke executou os cruzamentos de três dos quatro gols do time.