Marcelo exalta boa fase do Cruzeiro e ataque goleador

BELO HORIZONTE - Depois de ver o Cruzeiro golear os reservas do Atlético-MG por 4 a 1, "carimbando a faixa" do atual campeão da Copa Libertadores, no último domingo, no Mineirão, o técnico Marcelo Oliveira exaltou o grande momento vivido pela equipe, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos e um jogo a menos do que o Internacional, dono da mesma pontuação na tabela.

"Gostei muito do time como um todo. Nos últimos jogos a equipe foi muito consistente e muito equilibrada, com todo mundo ajudando na marcação, procurando ajudar também na frente. Por isso temos o melhor ataque do campeonato", enfatizou o comandante, elogiando também o poder de reação da equipe cruzeirense, que saiu perdendo no clássico, mas virou o placar ainda no primeiro tempo.

"O Cruzeiro se propôs a jogar, apertando, tentando entrar em um sistema (defensivo) muito fechado. Houve uma vacilo na jogada do gol que eu alertei na preleção, mas foi importante que o Cruzeiro não se abalou, reagiu, continuou jogando e fez um belo resultado", analisou o treinador.

O Cruzeiro agora acumula 22 gols marcados em nove partidas e dois deles foram feitos neste domingo pelo meia Ricardo Goulart, que festejou mais uma boa atuação. "A nossa equipe está de parabéns, se dedicou até o final. Saímos atrás do placar, o que é sempre difícil, mas a gente teve determinação, empenho, para que esse resultado positivo viesse. Fico feliz por ter feito os gols no clássico", disse.

O volante Nilton, por sua vez, foi o autor do terceiro gol do Cruzeiro no clássico do último domingo e também exaltou o fato de o seu time não ter perdido a cabeça depois de o Atlético-MG abrir o placar. "A equipe soube ter tranquilidade na hora que tomou o gol. Sabemos que temos outros jogos ainda, mas a equipe está de parabéns e estamos mantendo os 100% no Mineirão", disse o jogador, lembrando que o Cruzeiro ganhou todos os 12 jogos que disputou no estádio nesta temporada.