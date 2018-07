Marcelo exalta força do elenco e da base do Cruzeiro Mesmo sem quase todos os seus titulares, o Cruzeiro mostrou força no último sábado ao derrotar o Boa, em Varginha, por 3 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Satisfeito com o resultado, o técnico Marcelo Oliveira exaltou a qualidade do elenco sob o seu comando, especialmente algumas promessas das categorias de base do clube, como Alisson, Élber e Wallace.