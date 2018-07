Marcelo exalta papel de Mourinho em sua evolução

"Ele me ajudou muito a melhorar defensivamente e em minha agressividade, que eu não tinha muita. Agora vou em cada bola como louco. Também me ensinou muito no aspecto de motivação. Mourinho me deu muita confiança", declarou o lateral brasileiro.

No Real desde a temporada 2006/07, Marcelo só conseguiu se firmar agora, justamente quando Mourinho chegou ao clube. Antes disso, nunca foi titular absoluto e acabava sendo utilizado em diferentes posições no time.

A boa fase, inclusive, pode levá-lo de volta à seleção brasileira. Na última semana, o técnico Mano Menezes viajou para Madri, onde conversou com Marcelo, Kaká e Mourinho. E saiu de lá bem impressionado com o lateral, bastante elogiado pelo português.

Se o momento do lateral brasileiro é ótimo, o do Real Madrid não fica atrás. A equipe lidera o Campeonato Espanhol, com 20 pontos, possui o melhor ataque, com 22 gols marcados em oito partidas, e a melhor defesa, com apenas quatro gols sofridos.

"Temos que continuar com este bom momento, todos unidos e ajudando em cada partida, treinando com a intensidade das partidas. Temos que seguir trabalhando desta forma para seguir ganhando", afirmou Marcelo.